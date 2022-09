Menino de 7 anos sonha em ser padre e celebra missa para animais de estimação

A mãe do menino, Juliana Prado, conta que o amor pelos animais e vocação para o sacerdócio vem desde cedo. Os cachorros Caramelo e Ferrugem e o gato Mimoso são os companheiros de reza, de brincadeiras e de muito amor.

Juliana conta que a ideia da família era adotar apenas um gatinho em uma feira de adoção promovida pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal, mas quando chegaram ao local, Caramelo e Ferrugem roubaram o coração de todos.

Em uma foto divulgada pela família, o menino aparece no altar que a família montou em casa. Com o sonho de ser padre, Giovanni treina com os animais de estimação Caramelo, Ferrugem e o gato Mimoso.