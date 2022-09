Mesmo com fartura de mandim em Sena, procura por pescado é baixa

Nesta manhã de sexta-feira (2), o mercado do peixe em Sena Madureira, localizado nas proximidades da Feira livre dos colonos, está abastecido. Há, segundo levantamento, em torno de 1 mil quilos de mandim à disposição dos consumidores. O produto foi trazido de Boca do Acre (AM), que há dias vive momentos de fartura com o surgimento das piracemas.

Além da quantidade mencionada, neste sábado deverão ser trazidos mais 700 quilos de mandim para Sena Madureira. “Graças a Deus, temos muito mandi no mercado local, porém, nos últimos dias a procura tem sido pouca. Mesmo assim, continuamos trabalhando e convidando a população a comparecer aqui e adquirir o mandim”, destacou o pescador Gean.

Caso o consumidor queira levar para casa, o mandim já tratado custa 23 reais o quilo. O quilo do mandim não tratado custa 20 reais.

Além do mandim, há outras espécies à disposição dos consumidores como, por exemplo, o tambaqui e a pirapitinga.