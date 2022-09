Messi é atleta mais bem pago, e Neymar fica em 4º; veja top-10 da ‘Forbes’

A Forbes anunciou nesta quinta-feira a lista que muitas pessoas gostariam de estar: a de pessoas mais bem pagas no mundo. No recorte entre os esportistas, o top-10 é composto majoritariamente por atletas do futebol e do basquete. No esporte da bola laranja, nomes como LeBron James (2°), Stephen Curry (5°), Kevin Durant (5°) e Giannis Antetokounmpo (10°) aparecem com destaque. O mais novo aposentado Roger Federer ocupa a 7ª posição.