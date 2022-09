Milan x Inter de Milão: veja onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (3/9), Milan e Inter de Milão se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro.

Essa será a primeira partida do Milan após compra dos novos acionistas. A Redbird Capital Partners é a nova acionista do clube italiano. O clube está na 6ª colocação do Italiano, com oito pontos.

Já a Inter de Milão, que está na 3ª posição, é comandado pelo grupo chinês Suning Holdings.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Atlético-GO:

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroudi. Técnico: Stefano Pioli

Data: sábado (3/9)

Horário: 13h

Local: San Siro – Milão, ITA

Transmissão: ESPN e Star+