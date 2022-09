Mirla Miranda realiza a maior motociata já feita em Cruzeiro do Sul

A candidata Mirla Miranda, realizou na tarde de sábado, 17, uma motociata acompanhada do seu irmão, o candidata ao Senado, Alan Rick.

O evento iniciou no comitê do candidato Alan Rick e seguiu pelas ruas da cidade, por onde os irmãos passavam alegravam e agitavam os seus apoiadores. Os candidatos percorreram todo o centro de Cruzeiro do Sul, cerca de 25km de festa.

A motociata contou com 250 motos, quase 300 veículos, contando com caminhonetes, carros e vans.

“Esse evento maravilhoso, representa a força do nosso movimento e daqueles que nos apoiam. A alegria é tão imensa que chega a emocionar. Ver que cada vez mais pessoas compartilham dos nossos sonhos é algo muito especial. Eu e o Alan estamos vivemos algo único aqui. Muito obrigado Cruzeiro do Sul por esse espetáculo que presenciamos”, relata Mirla.