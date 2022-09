Mirla Miranda visita moradores do Ramal do Alberto

A cadidata a deputada federal Mirla Miranda iniciou sua agenda de sábado, 24, indo até o Km 26 na Transacreana. Também com a presença do candidato a deputado estadual Major Mário, no Ramal do Alberto, onde vivem mais de 162 famílias.

Conversando com a comunidade, ouvindo suas solicitações e as demandas que precisam.

O relato dos moradores foi em relação a infraestrutura do ramal, das pontes que precisam de manutenção e a falta de conexão com a internet na região.

Em sua fala a candidata deu ênfase ao seu projeto da criação de uma fábrica de fécula da mandioca, visando o desenvolvimento do nosso estado, e dando suporte aos pequenos produtores.

“Quero trazer uma boa infraestrutura para os ramais, asfaltando, levando a internet até as comunidades mais distantes, permitir uma melhor qualidade de vida para as pessoas, e junto do meu irmão Alan Rick, vamos desenvolver e unir o Acre todo”.