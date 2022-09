Miss Acre Earth 2022, Eleições e literatura; confira a coluna de Beth Passos

Em meio a campanha e agitos eleitorais, Meyre Manaus entregou mais um evento elegantíssimo no Gran Reserva na noite do dia 17 de setembro.

Foi a aclamação da Miss Acre Earth 2022, Iasmyne Sampaio que representará o Estado no certame nacional. A bela já acumula o título de Miss Acre Universo 2014, é modelo e digital influencer.

Zayra Ayache é uma das mulheres de destaque que teve sua trajetória registrada no livro “Elas na missão com propósito”, edição do mês de julho deste ano, coordenado por Selma Soares.

O exemplar está disponível para vendas online www.mastereditora.com.br, nas livrarias do país e na Ótica Moderna, onde Zayra faz questão de autografar.

Todo o charme de Liane Rocha pronta para o rolê de aniversário ocorrido no feriado da independência.

O empresário Evaristo Di Luca foi aniversariante do dia 23 e devidamente festejado pelos colaboradores, professores e alunos do Colégio Meta.

Muita saúde, prosperidade, paz e sucesso ao grande educador que o Acre respeita.

Misto de cantora, meme e deboche nas redes sociais Jojô Toddynho irá apresentar a Central da Copa, na Globo, com Alex Escobar. Sua função será comentar o desempenho das seleções na Copa do Mundo.

A boa forma da psicóloga Rutilena Tavares aproveitando as férias no litoral nordestino.

Salve a unidade dessas mulheres que são odiadas pelo governo. Essa é Masha Amini, uma iraniana de etnia curda. Ela foi brutalmente assassinada pelo regime fundamentalista e criminoso dos aiatolás por não usar o Hijab, o véu que cobre os cabelos das mulheres.

Sua morte vem causando inúmeros protestos contra o regime e as regras fundamentalistas religiosas impostas à força para a população.

Gostaria de ver aqui no Brasil os políticos, ativistas de direitos humanos, partidos e defensores das mulheres protestarem com veemência e total repúdio contra esse crime, condenando o regime iraniano. Ela tinha 22 anos. Foi assassinada por não usar o véu.

Aniversariante da semana passada a jornalista Paula Martinello optou pela comemoração em família, uma vez que está firme na campanha do maridão Roberto Duarte rumo a Câmara Federal.

Parabéns e muitas bênçãos querida!

25 anos de urna no Brasil

Há dois tipos de votos: o voto cidadão e o voto por obrigação. O voto cidadão é aquele voto consciente, que não espera retorno pessoal e é fundamentado, não num retorno imediato, mas em melhorias à curto e à médio prazo para o bem comum.

É você votar para melhorias das escolas públicas, mesmo quando seu filho estuda em escola particular. É você votar para a melhoria dos postos de saúde, quando você pode e tem um plano de saúde. É você votar para conseguir a erradicação ou a redução dos níveis de pobreza, mesmo quando você é classe média ou classe alta, ou está entre os poucos de renda exorbitante do nosso do Brasil.

Já o voto por obrigação é aquele que é exercido às cegas, por emoção ou simplesmente em retribuição a um favor recebido. É um voto que não leva em consideração a razão nem a responsabilidade cívica, pois não basta apenas comparecer às urnas e votar por votar, há de se ter a responsabilidade de eleger pessoas que mude o rumo das nossas instituições ora falidas, como a escola e a família, fortemente adoecidas pelo efeito corrosivo das drogas e pela sua consequente violência.

Então, como será o seu voto? Ele vai lhe permitir ser um mero expectador dos acontecimentos catastróficos ou vai lhe permitir ter orgulho por ter participado do processo de melhoria de mudanças do nosso estado e do nosso país?

Beth Passos, Jornalista

On Line

Independente do resultado das urnas as mulheres da imprensa acreana que disputam vaga nas eleições do próximo domingo fazem suas respectivas campanhas com seriedade e dedicação. Mara Rocha, Mirla Miranda e Wânia Pinheiro estão de parabéns.

O Faraó do Bitcoin em primeiro lugar nas tags dos brasileiros. Foi tanto golpe que nem o goleiro Bruno escapou e acabou na cadeia de novo porque não tinha dinheiro para pagar a pensão do filho.

Eita, vixe!!!

O que vale ouro hoje é curadoria, credibilidade e insight.

“Não cutuque onça com sua vara curta”. Resposta da candidata Soraya para o presidente Jair Bolsonaro no debate SBT.

O nível meu pai!

Saudades de quando a vergonha que a gente tinha na política era de um presidente do Brasil, por ele posar para foto junto de uma mulher sem calcinha no carnaval.

Quem diria que seriam bons tempos!!!

Com todo respeito aos poucos e bons, o horário eleitoral é o retrato mais fiel da aberração que é este país e seu deplorável cenário político.

Um homem revirando o lixo na porta da academia fazendo o sinal da cruz porque achou algo para comer.

Meu dia acabado em 10 segundos.

“A esperança que a gente carrega é um sorvete em pleno sol. O que fizeram da nossa fé?” Milton Gonsalves.

Inventa alguma coisa que substitua as frustrações.

Sê silêncio, balburdia, prefácio de uma história só sua.

Sê maluco, se puder, “maluco beleza, melhor ainda”.

Sê refúgio de ti mesmo, para que enxergue a necessidade de pausas.

Sê completo, necessário, de maneira bonita e com um certo charme.

Sê poesia em qualquer tempo e sentimento em todas as luas. Só assim o mundo valerá a pena.

Estamos vivendo uma época em que um não como resposta pode custar uma vida ou mais. Que absurdo!

Pessoas que foram criadas para serem atendidas em todos os seus desejos e não permanentemente contrariadas.

Responda rápido (é para meu TCC): Quem ganha as eleições? Rs

Refletindo a vida

1. Aprecie a experiência. Todo problema veio para te ensinar uma lição, não para acabar com você.

2. Agradeça ao espelho. Agradeça a essa pessoa por vir fazer o inconsciente consciente.

3. Não ame por necessidade ou você ficará viciado em companhia e incapaz de ser feliz sozinho.

4. Não perca seus dias pensando no que não foi, nos seus erros ou no quão mal a vida te trata. Pessimismo atrai o negativo.

5. Não viva sendo vítima, a vítima não tem poder, não assumem suas vidas.

6. Não desperdice sua vida tentando desesperadamente ser aceito.

7. Não desista. Siga seu sonho, seu sonho não deve depender da aprovação de outra pessoa. Por que você fica trancado quando a porta está totalmente aberta?

O que vai, tinha que ir. O que não funciona, não foi para você. Cada um dos seus fracassos é mais uma lição, vai te ajudar a construir um futuro de sucesso, se você tiver autoestima o suficiente para não parar de tentar.

Olha para ti! Você está vivo (a)! Seus olhos veem! Sua pele sente! Seus ouvidos ouvem! Seu coração palpita! Viva a vida, só existe uma, aproveite-a!!! Viva consciente e seja feliz!