Modelo acreano Marcelo Bimbi tem morte anunciada em perfil fake no Instagram

O modelo acreano Marcelo Bimbi, que é candidato a deputado federal, foi vítima de uma falsa notícia que provocou um alvoroço entre os familiares e amigos do rapaz.

Um perfil no Instagram anunciou a morte do acreano em um grave acidente de carro. A página confirmou a morte do artista e divulgou uma fotomontagem, contendo um carro completamente destruído e a imagem de Marcelo.

“Morre o ator Marcelo Bimbi, vítima fatal de acidente de carro na Estrada do Tranca Rua de Embaré, BR-139, Zona Leste do RJ. O corpo do ator de acordo com a perícia teria sinais de embriaguez e familiares contam que o ator teria entrado em forte depressão, após descobrir a traição de sua ex-mulher, a modelo Nicole Bahls. Que o tinha traído com dois rapazes jovens de 17 e 23 anos”, escreveu o perfil fake do Alerta Nacional, programa policial apresentado por Sikêra Júnior.

Em um vídeo nas redes sociais, o candidato se pronunciou dizendo que estava recebendo diversas ligações de familiares, amigos, eleitores e fãs: “Já estou apurando, me assustei e até um pouco nervoso pelo tanto de mensagem que recebi. Eu tô vivo, não brinquem com isso que é coisa séria”, disse.

Confira o pronunciamento: