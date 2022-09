Morador de rua é agredido com tijoladas e chutes na cabeça em Rio Branco

O morador de rua identificado apenas como Raimundo, conhecido popularmente como “Cascão”, foi agredido com um tijolo e chutes na cabeça na noite desta quarta-feira (28), na rua Epaminondas Jácome, nas proximidades do mercado Elias Mansour, no bairro Cadeia Velha, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Raimundo estava dormindo em uma calçada às margens do Rio Acre, quando uma travesti monitorada por tornozeleira eletrônica, identificado pelo nome social de Michele da Silva Sales, 42 anos, se aproximou de “Cascão” e quebrou um tijolo e pisou várias vezes na cabeça da vítima, que não teve chance de reação. Após a ação criminosa, Michele fugiu do local.

Populares que viram Raimundo ferido e sangrando muito acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A acusada ainda chegou a dizer que Raimundo havia lhe roubado, porém, a versão do roubo foi desmentida pela própria comunidade, que disse que Michele havia atacado Raimundo de forma covarde enquanto a vítima dormia.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local fazendo ronda ostensiva, mas a acusada não foi encontrada. O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).