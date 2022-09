Morador de rua morre atropelado em Rio Branco; motorista chora ao lado do corpo

Um morador de rua ainda não identificado morreu vítima de atropelamento na noite desta quinta-feira (22), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma motorista também não identificada trafegava em um carro modelo Honda Civic, de cor branca e placa QLZ-4E77, no sentido centro-bairro, quando foi surpreendida por um morador de rua que tentou atravessar a Via Chico Mendes e se jogou na frente do automóvel.

O carro estava adesivado no vidro traseiro com o adesivo do candidato André da Droga Vale, e ficou com a frente totalmente destruído, mostrando que o veículo supostamente estava acima do limite de velocidade permitida para a local. O corpo foi arremessado a cerca de 40 mestros.

Após o acidente, a motorista ficou no local e ligou para uma ambulância e a polícia.

No impacto, o morador de rua morreu devido um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e teve diversas fraturas espalhadas pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Enquanto a perícia chegava ao local, a motorista ficou ao lado do corpo chorando lamentando a morte do homem.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para serem realizados os exames cadavéricos.

Após os trabalhos da perícia, o veículo foi removido por um guincho e a pista foi liberada para o tráfego. A motorista foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos para autoridade policial.