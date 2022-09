Atenção: moradores interditam parte da Via Chico Mendes e acesso está comprometido

O acesso às chácaras dos ramais do Canil, Bom Jesus e Benfica, na Vila Acre, na Via Chico Mendes, assim como o acesso ao município de Senador Guiomard, pela Rodovia AC-1, está comprometido na manhã desta sexta-deia (9). O trânsito pelo local está impedido desde as primeiras horas da manhã por um protesto de moradores da região.

Para liberar a rodovia, eles exigem a intermediação de agentes públicos. Trata-se de um protesto contra as condições de trafegabilidade dos ramais tanto no inverno como no verão. O tenente-coronel Cláudio Falcão, da Defesa Municipal, informou que já está levantando informações sobre o protesto para informar ao prefeito Tião Boclaom e saber de fato quem seria a secretaria municipal envolvida com o problema, se Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) ou as secretarias de Infraestrutura ou de Obras.

Mais informações a qualquer instante.