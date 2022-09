Morre a atriz Louise Fletcher, vencedora do Oscar, aos 88 anos

A atriz norte-americana Louise Fletcher, vencedora do Oscar por sua atuação no longa Um Estranho no Ninho, de 1975, morreu na sexta-feira (23/9), na aos 88 anos, na França, onde morava. A informação foi confirmada por um representante da artista à Variety. A causa da morte não foi revelada.

Louise Fletcher ficou mais conhecida como a sádica enfermeira Mildred Ratched em Um Estranho no Ninho, que lhe rendeu a maior premiação do cinema mundial, além do BAFTA e do Globo de Ouro. Ela também participou de filmes como O Exorcista II – O Herege (1977), Chamas da Vingança (1984), O Jardim dos Esquecidos (1987) e Segundas Intenções (1999).

Ela também se destacou em séries como Star Trek: Deep Space Nine, em que viveu a líder religiosa bajoriana Kai Winn Adami, e Rosie na em Girlboss (2017) da Netflix. Louise ainda recebeu indicações Emmy por seus papéis em Picket Fences (1996) e Joan of Arcadia (2004). Ela também interpretou o papel de Rosie na série Girlboss (2017) da Netflix .