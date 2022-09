Morre a rainha Elizabeth II, aos 96 anos

A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos de idade. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham. Na terça-feira (6), a monarca empossou a nova primeira-ministra Liz do Reino Unido, Liz Truss. Por ordens médicas, a soberana cancelou toda a sua agenda de compromissos nos últimos dias. Ela estava no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde passava as férias.

A morte da rainha comove o mundo. Elizabeth completou 96 anos em abril. Ela esteve à frente do trono britânico há 70 anos. Do casamento com o príncipe Philip ao longo de mais de sete décadas, a majestade teve quatro filhos, oito netos e 12 bisnetos. No último ano, a monarca enfrentou outros problemas de saúde, como um problema nas costas que dificultava sua mobilidade.

Susto

Parentes da rainha foram chamados nesta quinta-feira (8/9) para o Castelo de Balmoral, na Escócia. Os filhos e netos viajaram às pressas para a propriedade da soberana. O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle cancelaram compromissos da agenda da turnê.

Para revelar que Elizabeth está sob cuidados médicos, um porta-voz do Palácio de Buckingham disse: “Após uma nova avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”.

Surto de Covid

Em fevereiro, a rainha testou positivo para o novo coronavírus o palácio declarou alerta máximo à saúde da soberana.

De acordo com o portal The Mirror, o palácio de Windsor sofreu um surto da doença. Antes da monarca, o príncipe Charles, sucessor ao trono, havia se infectado. Apesar de ter passado ilesa nos últimos anos e ter tomado as três doses da vacina, a idade avançada não evitou que Elizabeth fosse mais uma vítima do vírus.

Compromissos reais

Apesar de sua situação, a monarca não queria ter abandonado seus compromissos reais. Com sintomas leves de resfriado, em um primeiro momento, a rainha seguiu com sua agenda virtualmente, contra a sua própria vontade. Logo depois, o palácio assustou os súditos ao cancelar os compromissos da líder máxima da família real.

Ainda em fevereiro, um blog norte-americano anunciou o falecimento da rainha. A Corte precisou se pronunciar. Após os rumores, o próprio site divulgou uma nota pedindo desculpas pelo equívoco e o palácio emendou, ainda, que a rainha havia entrado em contato com o então primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, na quarta-feira (23/2).

Tempos difíceis

Os últimos anos da soberana não foram de muita paz. Além de ter enfrentado alguns problemas de saúde no fim de 2021, Elizabeth ainda precisou lidar com grandes polêmicas familiares. O filho Andrew de York, por exemplo, foi acusado de abuso sexual contra uma jovem que, à época do crime, teria apenas 17 anos.

Antes disso, a saída de Harry e Meghan Markle da realeza enfureceu a monarca, que parecia não gostar de ter o neto longe de seus cuidados e observações.

Sucessão do trono

Com a morte da monarca, quem assume o trono é seu filho mais velho, Charles. Aos 73 anos, o príncipe de Gales já vinha desempenhando importantes papéis desde que sua mãe mostrou sinais de que precisava ‘pisar no freio’.

Seguindo a linha de futuros reais da Inglaterra, o sucessor de Charles é o duque de Cambridge, o príncipe William.