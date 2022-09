Morre Clodomiro Lameira, um dos pecuaristas mais conhecidos do Acre

O empresário e pecuarista acreano Clodomiro Lameira, membro de tradicional família local, morreu, aos 84 anos, nesta tarde de sexta feira (16), em Rio Branco, vítima de infarto. Querido pelos amigos e vizinhos, durante anos morou com a família na Rua Silvestre Coelho, no bairro do Bosque, na região central da Capital. Vinha doente fazia tempo.

Clodomiro Lameira era um empresário de origem portuguesa e pioneiro do serviço de transporte intermunicipal no Acre, quando as principais rodovias estaduais não tinham asfalto e os veículos tinham que trafegar no barro puro, sujeito a lama, poeira e aos buracos.

Mesmo assim, os ônibus da empresa Irmãos Lameira atenderam a vários municípios acreanos, dos anos 60 até os anos 90. A empresa pertencia a ele e a outros três irmãos, em sociedade com a genitora da família, dona Maria Lameira, também já falecida.

O velório ocorrerá na capela São João Batista. O sepultamento será amanhã, no cemitério São João Batista, às 16 horas.