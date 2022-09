Morre Edmar Bezerra, antigo radialista da Difusora Acreana

O radialista Edmar Bezerra morreu no Pronto Socorro do Hospital de Base de Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (19). Ele tinha 71 anos e durante pelo menos quatro décadas trabalhou como locutor na Rádio Difusora Acreana.

Ficou nacionalmente conhecido em 1997, quando foi, ao lado do colega Pedro Valério, entrevistado pelo falecido Jô Soares, ainda no SBT, no programa “Jô Onze e Meia”. Foram falar em nível nacional sobre o conteúdo das mensagens que ambos liam na Rádio Difusora cujos textos eram ditados diretamente pelos interessados, no linguajar típico dos seringueiros, colonos e ribeirinhos.

Eram textos que aguçaram ainda mais o conhecido humor do artista, como aquela mensagem em que uma dona de casa comunica o marido sobre a venda de um cavalo e o recebimento de parte do pagamento. “Comunico que o negócio do cavalo entrou só a metade. O resto entra na segunda”, dizia mensagem que levou o humorista a sorrisos quase incontroláveis.

Mas a vida do radialista, nos últimos anos, não tinha graça alguma. Doente, ele lutava contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Edmar Bezerra era natural de Cruzeiro do Sul e começou sua carreira em emissoras locais. Passou pela Rádio Difusora de Sena Madureira até chegar à Rio Branco, para trabalhar na chamada “Voz das Selvas”.

A família ainda na5o informou sobre os locais do velório e do sepultamento.

Em nota, o Governo do Acre, através da Secretária de Comunicação, Nayara Lessa, lamentou a morte do radialista. “Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista e radialista Edmar Bezerra, um dos pioneiros do rádio acreano”, diz trecho.

Veja a nota de pesar na íntegra

NOTA DE PESAR

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista e radialista Edmar Bezerra, um dos pioneiros do rádio acreano, com atuações em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco.

Seu trabalho na Rádio Difusora Acreana se notabilizou em programas como Correspondente Difusora, Programa de Melodias e deixa um legado de honra e, principalmente, de valorização da cultura acreana.

Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa consolar seus familiares e colegas de trabalho.

Nayara Lessa

Secretária de Estado de Comunicação