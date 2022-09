Empresário Hethyene Mesquita, ex-servidor do Banacre, morre em passeio com a família

O empresário Hethyene José Ferreira Mesquita, de 64 anos, será sepultado em Rio Branco na tarde desta segunda-feira (5), no cemitério São João Batista. Ele morreu na tarde de domingo (5), a bordo de um carro em que viajava com a família para passar o feriado prolongado em Porto Velho, Rondônia. Foi vítima de um infarto fulminante.

Amigos informaram que ele saiu de Rio Branco no início da tarde de domingo aparentando boa saúde, disposto e alegre pela oportunidade de descanso no longo feriado. Dirigia o veículo em que transportava a família quando, de repente, começou a passar mal e passou o volante para o filho mais velho, que o acompanhava.

“Quando passou para o banco de trás, para se deitar e se acomodar melhor para continuar a viagem, já chegando a Porto Velho, veio a óbito”, contou um amigo da família.

Hethyene José, ex-funcionário do extinto Banco do estado do Acre (Banacre), era integrante da tradicional família acreana Mesquita e atuava, desde que deixou de ser bancário, no ramo imobiliário. Deixa filhos, a esposa e uma legião de amigos.