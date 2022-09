Morre Yacut Ayache, uma das primeiras professoras de direito da Ufac

Na tarde desta última segunda-feira (5), a professora aposentada Yacut Ayache faleceu vítima de pneumonia em Rio Branco, aos 86 anos. Yacut era advogada e aposentada do cargo de professora da antiga Faculdade de Direito da Universidade Federal do Acre, onde foi uma das primeiras a ministrar aula.

Uma das primeiras professoras da antiga Faculdade de Direito do Acre, que posteriormente ao processo de federalização converteu-se em Curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), Yacut era titular da disciplina de Direito de Família e Sucessões desde 1964, além de ter sido assessora jurídica da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e ter exercido o cargo de secretária de Estado de Educação durante o governo de Jorge Kalume, de 1966 a 1971.

Com o comunicado do falecimento da professora, a Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac) e o Governo do Acre emitiram nota de pesar em solidarização com familiares e amigos.

“O Estado do Acre manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da advogada e professora Yacut Ayache […]. Rogamos a Deus que possa, neste momento de profunda dor, consolar seus familiares”, diz um trecho da nota do Estado.

“Aos familiares e amigos da professora, especialmente aos seus amigos de trabalho e ex-alunos do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas (CCJSA) da Ufac, expressamos nossas condolências e solidariedade”, diz trecho da nota da ADufac.

Seu velório acontece na Capela da Funerária São João Batista, na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1503, no bairro Vila Ivonete e seu sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira (6), às 17h, no Cemitério São João Batista, também em Rio Branco.

Veja na íntegra as notas de pesar

NOTA DE PESAR

O Estado do Acre manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da advogada e professora Yacut Ayache, nesta segunda-feira, 6, em Rio Branco.

Advogada militante e uma das primeiras professoras da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Acre, Yacut deixa um legado de honra e dedicação ao direito e à família.

Rogamos a Deus que possa, neste momento de profunda dor, consolar seus familiares.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

NOTA DE PESAR

A Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac), com pesar, comunica o falecimento da professora aposentada e associada Yacut Ayache, aos 86 anos, vítima de pneumonia, ocorrido na tarde desta segunda-feira, 5/9, em Rio Branco.

Bacharel em Direito, advogada militante e uma das primeiras professoras da antiga Faculdade de Direito do Acre, que posteriormente ao processo de federalização converteu-se em Curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), Yacut Ayache foi uma destacada profissional da vida pública acreana.

Titular da disciplina de Direito de Família e Sucessões desde 1964, a professora também foi assessora jurídica da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e exerceu o cargo de Secretária de Estado de Educação durante o governo de Jorge Kalume, de 1966 a 1971.

Seu velório acontece na Capela da Funerária São João Batista (Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1503, Vila Ivonete) e seu sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira, 6/9, às 17h, no Cemitério São João Batista, também em Rio Branco.

Aos familiares e amigos da professora, especialmente aos seus amigos de trabalho e ex-alunos do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas (CCJSA) da Ufac, expressamos nossas condolências e solidariedade.

Rio Branco (AC), 5 de setembro de 2022.

Diretoria da ADufac.