Morte é confundida com sono e cliente passa mais de 1h sem vida no chão de bar

A morte de um cliente em um bar foi confundida com sono, na noite dessa terça-feira (28), em Itaquiraí (MS), região sul do estado. De acordo com a Polícia Civil, Luciano da Silva, de 45 anos, chegou ao local já embriagado e minutos depois caiu da cadeira, ficando no chão por mais de 1h. Clientes acreditaram que ele estava dormindo, mas quando a proprietária foi fechar o estabelecimento descobriu que o homem estava morto.