Motociclista fica com fratura exposta após atropelar cachorro

Um motociclista de aproximadamente 50 anos acabou ficando gravemente ferido na noite desta quarta-feira (28), após atropelar um cachorro na avenida Jatuarana próximo da rua Monteiro Lobato no bairro Jardim Eldorado, zona sul de Porto Velho.

Conforme relatos de testemunhas o motociclista seguia com a sua irmã na garupa da moto e trafegava na avenida Jatuarana sentido avenida Campo Sales, quando o cachorro atravessou a via, o motociclista ainda tentou se desviar mas acabou atingido cachorro fazendo com que as vítimas sofresse a queda.

O motociclista teve uma fratura exposta em uma das pernas e a passageira teve leves escoriações. Uma equipe do Samu esteve no local e prestou os primeiros socorros a vítima sendo levada às pressas para a emergência do hospital João Paulo II.