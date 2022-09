Motorista morre esmagado pelo próprio caminhão no interior do Acre; IMAGENS FORTES

Um motorista identificado como Emerson Ferreira da Silva, de 33 anos, morreu esmagado pelo próprio caminhão boiadeiro na noite desta segunda-feira (12). O acidente aconteceu no km 19 do Ramal Cajazeira, no km 26 da BR-317, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Emerson trafegava pelo Ramal Cajazeiras em um caminhão tipo boiadeiro modelo Mercedes Benz, de placa MZP-9895, com vacas no interior, quando acabou sendo surpreendido por um motociclista de 17 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que trafegava em uma moto modelo Yamaha, de placa QWM 1H18, em alta velocidade trafegando sentido contrário, e ocorreu uma colisão.

Após o acidente, Emerson parou para dar assistência ao motociclista, mas de forma inesperada e por talvez não ter puxado o freio de mão totalmente, o caminhão acabou tombando em cima do motorista, que morreu com a cabeça esmagada na mesma hora.

Uma pessoa que passava pelo local prestou socorro ao motociclista e encaminhou o jovem para o Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, e depois foi até a Delegacia de Brasiléia e passou as informações do acidente, e mostrou vídeos e fotos do ocorrido.

Uma guarnição do 5° Batalhão foi ao local isolar a área para que o trabalho da perícia criminal fosse realizado, juntamente com o Corpo de Bombeiro Militar. Um trator foi utilizado pelos bombeiros para destombar o caminhão. O corpo foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

O menor recebeu alta médica e depois recebeu voz de apreensão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, para prestar esclarecimentos e ficar à disposição da Justiça.