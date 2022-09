Motorista perde controle de carro e capota dentro de açude no interior do Acre

Um motorista de um carro modelo Honda/Civic, (não identificado) escapou ileso de um acidente na BR 317, km 30, já nos limites do município de Epitaciolândia, na tarde desta quinta-feira, dia 29, quando se deslocava para a fronteira por volta das 13 horas.

Segundo foi levantando preliminarmente, chovia no momento em que o carro teria entrado na curva, quando de repente teria aquaplanado (momento em que perde aderençia do chão com a água) e saiu da estrada, indo a tombar no barranco indo cair dentro do açude.

Também foi dito que o motorista quase teria entrado em pânico quando o carro ficou com as rodas para cima e viu a água entrando, teria se atrapalhado para retirar o cinto de segurança, mas, conseguindo momentos depois após se acalmar e sair ileso.

Os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal – PRF, foram acionados até o local, onde registraram o caso e acompanharam a retirada do veículo de dentro do açude, além de orientar o fluxo de veículo no local.

Segundo o jornalista Almir Andrade que passava no local minutos após acidente, disse que ainda chegou a conversar com o motorista, este teria comentado que “nasceu de novo”.