MPAC apura responsabilidades por desabamento de forro de hospital

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou notícia de fato para apurar responsabilidades pelo desabamento do forro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, na tarde desta sexta-feira (2).

A estrutura atingiu alguns pacientes e um deles foi transferido para a Capital devido à gravidade dos ferimentos.

O MPAC busca obter mais informações sobre o ocorrido, quais medidas foram adotadas para prestar auxílio aos pacientes e apurar eventuais responsabilidades.