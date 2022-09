Mulher é encontrada morta dentro da cisterna no quintal de casa

Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta dentro de uma cisterna de 15 metros de profundidade no quintal de casa, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a tampa do poço cedeu quando ela passou por cima do local.

O caso ocorreu no sábado (24/9), no Setor Imperial 2. O Corpo de Bombeiros informou que o marido da vítima estava com a esposa quando ela caiu no poço e chamou o socorro.

De acordo com a corporação, para conseguir tirar a vítima do local, a equipe de socorro entrou no poço utilizando técnicas de salvamento.

O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, a equipe de socorristas tentou contato verbal com a mulher, mas sem êxito. Eles viram que ela já estava morta ao descerem na cisterna com o uso de um equipamento respiratório.

O nome da mulher não foi divulgado até o momento em que este texto foi publicado. Por isso, o Metrópoles não encontrou contato de familiares dela, mas o espaço está aberto para manifestações.