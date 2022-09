Mulher é espancada brutalmente e vai parar no PS de Rio Branco

Ana Maria de Oliveira Lima, 56 anos, foi brutalmente agredida na noite deste domingo (18), na Vila Manoel Marques, localizado no km 14 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, próximo a Escola Dr. Santiago Dantas, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ana seria usuária de drogas e estava desde cedo bebendo na companhia de várias pessoas nas proximidades da Escola Dr. Santiago Dantas. Ao sair da bebedeira possivelmente para comprar entorpecentes juntamente com um sobrinho, a mulher não mais voltou para a “confraternização”. Horas depois, populares já encontraram a vítima caída na Rodovia AC-90, com fratura no nariz, três costelas quebradas e alguns hematomas no abdômen, como se tivesse brutalmente agredida.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte básica. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, mas Ana não quis falar o nome do seu agressor e mesmo assim foi realizada uma ronda ostensiva, mas os PMs não tiveram êxito de prender ninguém.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).