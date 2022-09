Mulher mata marido a facadas após ser esfaqueada por ele durante briga

Conforme boletim de ocorrência, a discussão ocorreu por volta de 1h45. Segundo depoimento da mulher, Adriano teria visto o seu chinelo perdido na mudança do casal, nos pés do padrasto da mulher, o que o deixou irritado.

Ainda de acordo com informações repassadas pela polícia, a cena foi o suficiente para Adriano puxar a esposa e iniciar agressões com socos no rosto. A jovem contou que o marido também socou o aparelho de TV, que quebrou.

Em seguida, ele foi até a cozinha e pegou uma faca. A mulher afirma ter feito a mesma coisa. Quando os dois retornaram à sala, Adriano teria esfaqueado a esposa no braço esquerdo. No impulso, ela conta que o golpeou na região da costela.