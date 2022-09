Mulher morre 25 dias depois de chegar ao hospital com dor no ombro

Em um artigo publicado no Cureus Journal of Medical Science em 2 de setembro, os médicos que fizeram o atendimento contaram que a mulher era ex-fumante – ela mantinha o hábito de fumar uma carteira de cigarro por dia antes de decidir parar – e não apresentava nenhum sintoma típico de câncer de pulmão, como tosse persistente, falta de ar ou alterações dos sinais vitais.

Ela se queixou de dor no ombro esquerdo, no antebraço e no cotovelo algumas semanas antes de procurar ajuda médica. Alguns dias depois, a dor também foi sentida no ombro direito.

Uma tomografia computadorizada revelou que a paciente tinha um adenocarcinoma em estágio avançado: o câncer já tinha se espalhado do pulmão para a coluna, costelas e glândula adrenal (uma região acima dos rins).

O adenocarcinoma é um tipo de câncer agressivo, de difícil remoção por cirurgia e com crescimento rápido, que surge nos tecidos glandulares. Ele representa cerca de 30% de todos os casos de câncer de pulmão e pode se desenvolver também em outros órgãos como estômago, intestino, útero, pâncreas, mamas ou próstata, por exemplo.