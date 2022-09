Mulheres são presas transportando mais de 40 kg de drogas em ônibus de Rio Branco

Duas mulheres que não tiveram os nomes divulgados foram presas acusadas de tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (20), em uma barreira policial montada na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), através da CPCães, foi realizada uma abordagem de rotina a uma ônibus que chegava em Rio Branco, que vinha do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, onde foram encontrados de 41 quilos de skunk que estavam dentro de três malas.

A cachorra Safira, da CPCães, foi utilizada para achar os 41 quilos do entorpecentes dentro das malas.

Ainda segundo informações da polícia, duas mulheres confessaram que receberam R$ 1 mil, cada, para trazer essa droga de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, e quando chegassem na Rodoviária da capital tinham que tirar uma foto delas mesmas e mandar para um certo número de celular, que pertence a traficantes, que iriam buscar os entorpecentes e levariam até o bairro Montanhês, na parte alta de Rio Branco.

Como em primeiro momento ninguém assumiu a propriedade das malas que estavam a drogas, todos os passageiros foram todos conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal em Rio Branco. Mesmo assim, as mulheres ainda tentaram incriminar um passageiro que não tinha nada a ver com a droga, falando que ele seria o dono dos entorpecentes.

Os militares conseguiram imagens da rodoviária de Cruzeiro do Sul, onde aconteceu o embarque, e viram as duas mulheres entrando no ônibus com as três malas.

Diante dos fatos, as mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidas a carceragem da Polícia Federal, onde ficará a disposição da Justiça.

Os outros passeiros foram levados de volta para a Rodoviária de Rio Branco, onde puderam fazer o seu desembarque e continuar seu destino.