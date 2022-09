Mulheres tentam entrar no presídio de Sena com drogas escondidas na vagina

Em que pese as inúmeras orientações repassadas pela Polícia Penal, visitantes continuam tentando entrar com produtos ilícitos no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. No último final de semana, mais duas mulheres foram flagradas pela fiscalização.

Dessa vez, a apreensão se deu através de uma inspeção feita com o aparelho Body scan que é uma espécie de scanner corporal.

Os policiais, através das imagens do aparelho, constataram que as visitantes estavam portando dentro de suas partes íntimas uma quantidade de durepox.

Seguindo todo o protocolo permitido por lei, a fiscalização localizou certa quantidade de tabaco que seria entregue para um determinado reeducando. As envolvidas são a mulher desse apenado e sua irmã.

Em virtude da ocorrência, as duas mulheres terão suas carteiras suspensas e passarão um tempo considerável sem poder realizar visitas na referida unidade.