Multidão acompanha Dr. Eduardo Velloso em caminhada até a nova sede do Comitê Central

Emoção e entusiasmo marcaram a caminhada entre o Terminal Urbano, no centro de Rio Branco, e o bairro Aviário onde foi inaugurado no final da tarde desta sexta-feira, 9, o Comitê Central do candidato a deputado federal, Dr. Eduardo Velloso. Uma multidão de apoiadores e simpatizantes, além de familiares e amigos, ocuparam as ruas para declarar adesão à candidatura de Velloso.

“Esta festa não é minha, é de vocês. Sou só um instrumento para que nós possamos ter dias melhores e sonhos realizados e isso nós vamos conseguir. Quero agradecer à minha família, que sempre esteve do meu lado”, disse Dr. Eduardo Velloso.

Ele destacou, ainda, a relevância da participação e todas as pessoas com quem trabalhou, profissionais da área da saúde e da educação. “São pessoas de onde eu venho, da minha caminhada, do meu trabalho: da Fundação Hospitalar, Pronto-Socorro, Maternidade expandindo agora para as escolas com os nossos projetos”.

Os projetos aos quais se referiu o senador e agora candidato a deputado federal são o Olhar Brasil e Veja mais Brasil, que levam atendimento oftalmológico às escolas públicas de Rio Branco e o Projeto Coruja, responsável por oferecer atendimento médico com oftalmologistas no interior do estado.

Entre os compromissos para o mandato estão a destinação de emendas para oferecer tratamento para o câncer no Acre, ações de atendimento e prevenção do infarto e a destinação de aparelhos de ressonância magnética para Cruzeiro do Sul e Brasileia.

“Até agora conseguimos realizar grandes sonhos para ajudar a nossa população, o nosso estado e preciso da ajuda de vocês para continuar avançando. O Acre precisa de pessoas com esperança, com força e vontade de fazer e nós temos projetos para fazer este estado crescer”, declarou Velloso.