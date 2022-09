Mundão vence o Andirá e vai às oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20

O sonho do Andirá avançar de fase na disputa da Copa do Brasil Sub-20 ficou pelo caminho. Nesta quarta-feira (28), em jogo único, ocorrido na Vila Olímpica, na cidade de Boa Vista-RR, o time acreano sucumbiu para o São Raimundo/RR por 3 a 1. Dieguinho, Ellmi e Guilherme fizeram os gols do time roraimense, enquanto Assis Neto descontou para o Morcego.

Com a classificação garantida a próxima fase da competição, o São Raimundo/RR terá como adversário a equipe maranhense do IAPE, que eliminou, fora de casa, o Fast Club-AM por 2 a 1. Por outro lado, o Morcego encerra nesta temporada suas atividades pela categoria sub-20.

Jogo

O confronto iniciou com as duas equipes cautelosas, mas, aos poucos, a equipe da casa foi tomando a iniciativa do jogo, apesar de encontrar dificuldades para furar as linhas defensivas do Morcego.

Com pouco mais de meia hora de bola rolando, precisamente aos 34 minutos, o lateral direito andiraense Mael, após deixar as travas da chuteira para o atacante Dieguinho, acabou levando cartão vermelho e prejudicando o desenho tático do técnico andiraense Marcelo Brás.

Gols

Mesmo com um jogador a menos, o Andirá conseguiu segurar o resultado até o intervalo de partida. No entanto, aos 2 minutos da etapa complementar de partida, após bola parada de Dieguinho, o goleiro andiraense Dudu saiu mal e acabou encoberto. Gol do Mundão!

Com o placar aberto e com um homem a mais em campo em relação a equipe visitante, o time da casa ganhou ainda confiança e, aos 11 minutos, ampliou a vantagem no placar, num chutaço de Ellmi da entrada da área andiraense.

Mesmo com a vaga encaminhada para a próxima fase da competição, o time da casa não se acomodou e marcou mais uma vez. Kinha fez lançamento para Guilherme, que dominou e chutou no alto para vencer o goleiro Dudu, aos 27 minutos.

No apagar das luzes, o Morcego fez o seu gol de honra, após excelente cobrança de falta do meia Jeovane, para a defesa parcial do goleiro Rafael. No rebote, o oportunista Assis Neto emendou de primeira para estufar as redes do time roraimense.