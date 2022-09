Murilo Benício se derrama em lágrimas com confissão ao vivo; confira

Na manhã desta terça-feira (13), o ator Murilo Benício foi um dos convidados da mesa de café da manhã de Ana Maria Braga. A famosa conversou com o Murilo sobre seu recente trabalho na novela Pantanal. O ator contou detalhes de bastidores e foi surpreendido com um depoimento de Isabel Teixeira, a Maria Bruaca da novela.

Isabel enviou um vídeo falando sobre a relação com o ator em cena e nos bastidores da trama. A atriz de Pantanal mostrou uma cena em que Maria Bruaca ri em cena. Isabel confessou que tudo foi real, porque o relacionamento com Murilo Benício era verdadeiro e a troca muito boa: “Queria dizer Murilo, que você é um grande parceiro de cena, um grande amigo”, iniciou.

Em seguida, Isabel Teixeira também revelou que Murilo Benício é um ótimo diretor: “Você é um grande diretor também Murilo. Eu espero que as pessoas vão ao cinema quando você lançar Pérola, pra ver você, como você ama os atores! Além de ser um grande parceiro de cena, você tem um olhar para os atores que é de puro amor”, disse durante o Mais Você.

Assim que recebeu o depoimento emocionante da colega de Pantanal, Murilo Benício ficou claramente emocionado. O famoso ator se derramou em lágrimas e não conteve a homenagem: “É um encontro né? A gente trabalha com pessoas maravilhosas. É raríssimo você ter um Pantanal. Eu falava ‘gente, aproveita porque o que a gente está vivendo, dificilmente vai acontecer de novo’”, contou o ator emocionado.

Murilo ainda revelou que os encontros entre os novos colegas foram especiais: “No meio disso, acontece um encontro que eu já tive algumas vezes na vida. A gente passou a novela inteira rindo, a gente morria de rir. Mesmo nas cenas mais tristes, porque tinha uma concentração já estabelecida entre nós dois”.

“Era uma palhaçada! E foi um encontro. E eu fico mais feliz ainda do meu encontro com ela [Isabel], foi o encontro dela com o Brasil. Essa atriz estava aí, e a gente não tinha o privilégio de ver. Ela tem uma formação e uma carreira praticamente inteira de teatro e de repente a gente recebe esse presente que é Isabel Teixeira”, elogiou por fim Murilo Benício.