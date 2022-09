Durante a madrugada desse sábado (3), durante abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 10 da BR 364, no município de Acrelândia, interior do Acre, foram encontrados 66,08kgs de substância análoga a pasta base de cocaína e 8,78kgs de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando 74,86kgs de entorpecentes.

Após a abordagem, um homem foi detido e encaminhado juntamente com as apreensões para a Polícia Federal de Rio Branco, capital do Acre.