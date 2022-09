Na Globo, Gladson diz que Operação Ptolomeu criou uma interrogação sobre sua imagem

Na Globo

O Jornal do Acre 1ª Edição, telejornal do almoço da Rede Amazônica Acre, afiliada da Rede Globo aqui no estado, entrevistou ontem o governador e candidato à reeleição Gladson Cameli (PP). A entrevista faz parte de uma série de sabatinas que o telejornal vem realizando ao longo da semana com os candidatos ao Governo.

Ptolomeu

Entre os assuntos abordados, a Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de corrupção no Governo. A apresentadora Quésia Melo questionou o governador se a operação afetou a sua campanha e suas chances de reeleição.

Resposta

Em sua resposta, o governador disse que a operação afetou principalmente o seu psicológico e o da sua família. “É uma situação onde cria-se uma interrogação da minha imagem”, disse Cameli.

Justiça

Apesar da devassa que a operação causou na vida pública do governador, ele disse confiar na justiça. “Me coloquei sempre à disposição, sou a favor de que a dúvida seja investigada, fui eu que criei a delegacia anticorrupção, onde há indícios que tem que ser apurado. Estou colaborando com a Justiça (…) Estou tranquilo, minha consciência não pesa, pode demorar, mas vai ter um dia que a Justiça vai dar uma resposta para a sociedade. Tá autorizado de minha parte a quebra do sigilo bancário, telefone, eu entreguei o celular e dei a senha. Quem não deve não teme”, concluiu.

Tendência

Mais uma pesquisa de intenção de votos para o Governo do Acre e para o Senado foi divulgada ontem. Dessa vez a pesquisa foi feita pelo Instituto Realtime Big Data e divulgado pela TV Gazeta. A pesquisa seguiu a mesma tendência das duas anteriores na disputa pelo Governo, com Gladson em primeiro lugar e com chances de se eleger já no 1° turno, e Jorge Viana (PT) em segundo lugar.

Bloco de trás

Enquanto Gladson Cameli apareceu com 45% das intenções de voto e Jorge Viana com 21%, o bloco de trás também não mudou muita coisa, todos aparecendo com apenas um dígito. Mara Rocha (MDB) tem 9% e Petecão (PSD) e Marcio Bittar (UB) estão empatados com 6%.

Votos válidos

O que indica uma vitória de Gladson no 1º são os votos válidos, quando são descartados os brancos e nulos. Vale lembrar que para se eleger no 1º turno é preciso ter mais de 50% dos votos nominais, ou seja, mais do que a soma dos votos dos adversários. E a pesquisa divulgada ontem indica que Gladson tem isso, são 52% de intenções de votos válidos.

Senado

Já na corrida para o Senado o quadro mudou um pouco e a surpresa ficou com Márcia Bittar (PL) na vice-liderança. Quando considerados apenas os votos válidos, Alan Rick (UB) lidera a pesquisa com 26%, seguido por Marcia Bittar (PL) com 18%. Ney Amorim (Podemos) tem 16%, Jenilson Leite(PSB) 11%, Nazaré Araújo (PT) 6% e Vanda Milani (Pros) 5%. Os candidatos Dimas Sandas, do Agir, e Sanderson Moura, do PSol, não chegaram a 1% das intenções de votos.

Briga boa

A briga pela vaga ao Senado parece que vai ser mais emocionante que a do Governo. Enquanto na disputa pelo Executivo, Gladson aparece muito na frente, na briga pelo Senado, o líder Alan Rick não está tão na frente assim e vê seus adversários encostarem. A briga tá boa e completamente indefinida ainda.

Presidência

Hoje foi a vez do PoderData divulgar uma pesquisa de intenção de votos para presidente da República. De acordo com o Instituto, Lula (PT) lidera com 43%, Jair Bolsonaro (PL) tem 37%, Ciro Gomes (PDT) tem 8%, Simone Tebet (MDB) 5% e Felipe d’Avila (Novo) marca 1%. Os demais candidatos não tiveram menções suficientes para pontuar.

Região

Um dado interessante da pesquisa é a estratificação por região. Bolsonaro ganha em duas regiões, Lula em duas, e em uma há empate. Na Região Sudeste, Bolsonaro tem 38% e Lula 37% (Bolsonaro lidera apesar de ser caracterizado como um empate técnico) e na Região Sul, Bolsonaro tem 45% e Lula 42% (outro empate técnico). Já Lula lidera no Nordeste com 50%, enquanto Bolsonaro tem 30% e no Norte, com 46% a 38%. No Centro-Oeste o empate é preciso: 42% a 42%.