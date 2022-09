Na hora de pagar álbum da Copa do Mundo, PIX falha e jovem é ameaçado de morte

Na hora do pagamento, o dono da banca, na região central de Campo Grande, informou que só receberia pela compra em dinheiro ou PIX. Segundo a vítima, quando foi realizar o pagamento, o PIX falhou.

Após o PIX falhar, a vítima, que estava na companhia de um amigo, solicitou o celular do conhecido para efetuar o pagamento. À polícia, o jovem disse ter pagado e enviado o comprovante do depósito por aplicativo de mensagem ao dono da banca.

“Todas as mensagens que recebi foram em tom de ameaça, morte. Começou a me ameaçar por SMS e por aplicativo de mensagem. Mandava áudio e mensagens me ameaçando. Ele dizia que eu não tinha pagado, mas eu paguei e mandei o comprovante. Eu fiquei com muito medo! Mandei uma última mensagem falando que tinha o comprovante e que iria prestar o boletim de ocorrência”, detalhou a vítima em conversa ao g1