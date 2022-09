Na Inglaterra, súplica de Harry deixou Charles confuso e fez Camilla “cuspir chá”

Durante turnê por instituições de caridade no Reino Unido e na Alemanha, o príncipe Harry e Meghan Markle se encontraram com o então príncipe Charles, que se tornou rei desde a morte da rainha Elizabeth II, no último dia 8.

Na ocasião, o caçula do novo monarca pediu que um mediador participasse do encontro. Ao saber da súplica, Camilla Parker Bowles, agora rainha consorte do Reino Unido, teve reação inesperada. Segundo uma fonte da especialista real Katie Nicholl, a madrasta de Harry chegou a “cuspir o chá” que degustava no momento da descoberta.

“Harry sugeriu que eles usassem um mediador para tentar resolver as coisas, o que deixou Charles um pouco confuso e Camilla cuspindo seu chá”, revelou a comentarista de questões da dinastia Windsor. Em entrevista à revista estadunidense Vanity, Katie compartilhou o comentário feito pela esposa do novo rei. A então duquesa de Cornualha não concordou com o pedido do enteado: “Ela disse a Harry que era ridículo. Eles são uma família — e iriam resolver aquilo entre eles”.

Quando propôs que um mediador estivesse no encontro familiar, o duque de Sussex frisou que o convidado seria “imparcial” e ajudaria “a manter a paz”. Charles e Harry têm uma relação turbulenta, mas buscam se reconciliar, conforme garantiu Nicholl. A reunião entre os parentes ocorreu antes de a rainha Elizabeth II morrer.

O informante da comentarista real confidenciou que os duques de Sussex se atrasaram para o encontro com Charles. A reunião durou apenas 15 minutos. “Pai e filho se cumprimentaram calorosamente”, apurou a especialista. Mais detalhes da conversa devem estampar as páginas do livro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown (A Nova Realeza: O Legado da Rainha Elizabeth e o Futuro da Coroa, em tradução do inglês). A publicação será escrita por Katie Nicholl.