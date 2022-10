Na reta final de campanha, conheça as propostas do candidato a deputado estadual Isaac Ronaltti

Aos 37 anos, sendo 15 deles dedicados à luta sindical, Isaac Ronaltti (PSB) é candidato a deputado estadual pela primeira vez. Natural de Cruzeiro do Sul, servidor do Poder Judiciário do Acre desde 2003, se licenciou da presidência da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Acre e do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Acreano, que esteve à frente pelos últimos quatro anos para fazer uma campanha limpa, de propostas e pé no chão.

Nestes 45 dias, foram muitas caminhadas pelos bairros de Rio Branco e no interior. Isaac percorreu boa parte dos municípios acreanos, se reuniu com a população, ouviu comerciantes, estudantes, representantes de classes e apresentou suas propostas por um Acre mais justo e de oportunidade e recebeu apoio de pessoas importantes. E essa é apenas uma amostra de toda a disposição que tem para dedicar os próximos quatro anos como representante do povo acreano na Assembleia Legislativa.

É a luta sindical e sua vontade de ajudar a conquistar justiça social que o prepararam para o cargo de deputado estadual. Foram muitas conquistas no tempo que esteve na presidência do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Acreano . “Nesse tempo negociamos em mesa com mais 7 presidentes do Tribunal de Justiça, aprovamos PCCR em 2013, conseguimos auxílio saúde, alimentação, gratificação de pós graduação, construímos prédios pelo estado do Sindicato e uma sede linda em Rio Branco avaliada em mais de 3 milhões de reais. Durante a pandemia, levamos mais de 1 mil exames sorológicos IGG IGM quando nem mesmo o estado estava oferecendo, através de uma parceria com servidores, trouxemos mais de 2.500 exames de Porto Alegre e levamos a todos os municípios para servidores e familiares, eles contribuindo apenas com uma quantia simbólica de R$ 35 enquanto em municípios como Mâncio Lima e Feijó, o mesmo exame era oferecido por R$ 560. Levamos enfermeiros para a coleta de sangue e uma centrífuga laboratorial para conservar o sangue a tempo de retorno a capital. Em 2019, fomos recebidos com gás de pimenta na Assembleia Legislativa quando forçamos uma negociação de pontos da reforma da previdência durante um debate com a casa de mais de 32 dias”, conta o candidato.

Isaac foi o primeiro acreano a provocar uma revogação de lei ilegal na Assembleia Legislativa após denúncia feita ao Ministério Público Federal, além disso, através de uma ação junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), evitou extinção das Comarcas de Manoel Urbano, Porto Acre e Rodrigues Alves, anunciadas este ano pelo Tribunal de Justiça e que afetaria 52 mil acreanos.

Lutou ao lado do deputado, e agora candidato a senador, Dr. Jenilson Leite (PSB), na Assembleia Legislativa em 2019, contra a retirada de direitos dos servidores públicos durante a Reforma da Previdência. “A nossa principal bandeira de luta no Legislativo será a valorização dos servidores públicos através do apoio a bons PCCRs, além do plano quinquenal de valorização das carreiras civis do serviço público – ferramenta que possibilitará conjugar crescimento vegetativo da folha de servidores do Estado e organização orçamentária para valorização contínua dos servidores públicos”, explica.

Faltam apenas dois dias para que mais de 588 mil acreanos decidam o futuro do Acre e do país. Para te ajudar a entender porque Isaac Ronaltti é uma boa escolha, entenda as suas principais propostas que são divididas em 10 eixos: produtores culturais, produtores rurais, juventude, cidadania, meio ambiente, pessoas com deficiência, causa animal, políticas para adictos e pessoas com problemas toxicológicos, servidores públicos e gastronomia e turismo.

Conheça:

EIXO 1 – PRODUTORES CULTURAIS;

VETORES:

• Apoio a produtores culturais diretamente a partir do gabinete através da câmara temática que será criada no Gabinete “O Gabinete e a Cultura”, um espaço permanente de discussão e de estabelecimento de metas conjuntas entre o gabinete e os principais ativistas da cultura local;

• Incentivo ao retorno dos tradicionais festivais de música, teatro, artesanato, danças, culinária e patrimônio histórico;

• Criação de um calendário unificado de arte e cultura que seja institucionalizado pelo poder público, a fim de que estas representações se consolidem cada vez mais;

• Fiscalização dos mecanismos de fomento da cultura, tais como leis estaduais de incentivo a cultura e Lei Aldir Blanc;

• Criação de Lei que reconheça e apoie Pontos de Cultura geridos pelos próprios artistas, a exemplo: A Casinha – ocupação cultural.

EIXO 2 – PRODUTORES RURAIS;

VETORES

• Criação de lei que distribua as cadeias produtivas e estabeleça sistema unificado através de tecnologia que una produtor e comprador;

• Lei de regionalização da cadeia produtiva do Estado Acre; • Criação de Lei que possibilite a aplicação de tecnologia no rastreamento integral do rebanho bovino acreano, bem como que potencialize dados que facilitem ao produtor rural o acompanhamento do seu rebanho, vacinação e dados sobre a nutrição; • Apoio a leis que isentem ou diminuam a carga tributária estadual sob insumos e aditivos voltados para a agropecuária e agricultura;

• Criação de Lei que obrigue o estado a estabelecer plano de asfaltamento e pavimentação para os próximos 10 anos que atenda a integralidade as principais vias de escoamento produtivo do Acre.

• Apoio total a consolidação de uma bacia leiteira para o Estado do Acre;

• Criação do Marco Gestor de Estradas Estratégicas do Estado do Acre – um planejamento quinquenal construído a partir de uma lei que defina uma coluna de estradas estratégicas acessórias a serem efetivados no Estado do Acre nos próximos 10 anos, tais como a ligação da Sibéria em Xapuri ao final da Transacreana, e ainda a ligação do Ramal Mário Lobão em Sena Madureira ao final da Transacreana, efetivando novos polos agropecuários e permitindo uma extensa área que vai de Xapuri a Sena Madureira com estrutura para escoamento fácil da produção a qualquer tempo.

EIXO 3 – JUVENTUDE;

VETORES

• Lei que regula a obrigação do Estado quanto a criação de um projeto de ensino de línguas estrangeiras para jovens nos próximos 10 anos; • Apoio político no retorno da Secretaria de Juventude, e que esta possa aglutinar e desenvolver de fato ideias que envolvam a nossa juventude;

• Criação de Lei Estadual visando o desenvolvimento de sistema estadual de ensino técnico voltado para o campo – o JOVEM NO CAMPO – com atividades que ensinem nossa juventude a operar máquinas pesadas voltadas para a agricultura, logística, meteorologia agrária, componentes para recomposição do solo etc.;

• Apoio integral do Gabinete a manifestação da cultura jovem, tais como o cinema, a música, o hip-hop, o público das feiras geeks e a turma dos games.

EIXO 4 – CIDADANIA;

VETORES

• Criação da “Promotoria do Povo” – local específico onde estagiários e voluntários poderão auxiliar a população no esclarecimento de direitos básicos e em procedimentos administrativos nos limites da competência legal que envolvam direitos difusos, tais como cidadania, acesso à água potável, acesso de crianças a tratamentos de saúde emergenciais e medicamentos, proteção a idosos, crianças, bem como toda sorte de pessoas em situação de vulnerabilidade;

• Criação do Projeto “Direito na Escola” uma série de palestras nas escolas que poderão ser construídas em parceria com instituições como a OAB, MP e Tribunal de Justiça e o gabinete visando a popularização e o esclarecimento de questões básicas do direito e da cidadania para crianças e jovens.

EIXO 5 – MEIO AMBIENTE

VETORES

• Apoio total a leis e projetos que envolvam energias renováveis tais como a energia solar e a energia dinâmica e apoio total na articulação política que viabilizem a construção de uma Usina de Energia Solar na cidade de Capixaba, por lá está localizado um dos maiores platôs de incidência solar das Américas.

• Apoio a projetos que visem o aproveitamento da água da chuva;

• Criar lei que obrigue o poder público nos próximos 10 anos adaptar todas as unidades dos prédios públicos a energias renováveis, em especial a solar;

• Criar Lei que estabeleça uma temporalidade a ser estudada para que o Governo do Estado do Acre se responsabilize no tratamento do esgoto que sai do Parque da Maternidade, e que este seja tratado antes de ser lançado ao Rio Acre, em projeção isso gradativamente sendo perseguido em todo fluxo de esgoto de Rio Branco e dos municípios;

• Criação do Projeto Você + 1 – cada aluno em faixa etária escolar adotará, plantará e acompanhará uma árvore, cujas localidades plantadas serão definidas estrategicamente pelo poder público e entidades parceiras, isso ajudará no desenvolvimento de valores pelos alunos como a responsabilidade, o respeito a natureza e o a noção do sentir-se parte do ambiente.

EIXO 6 – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;

VETORES

• Criação de Lei que estabeleça tempo médio razoável em procedimentos médicos para pessoas com deficiência; • Criação da câmara temática junto ao gabinete exclusiva para interação e comunicação com o público PCD – um espaço permanente de diálogo entre o deputado e o segmento;

• Criação de Lei que obrigue a destinação vinculada no projeto de orçamento anual de recursos suficientes a fim de manter as ações e o atendimento contínuo do Centro Ortopédico.

EIXO 7 – PETS;

VETORES

• Criação de Lei que obrigue o Poder Público a realização de censos periódicos no Estado para estabelecer a população de pets no estado, bem como descobrir suas peculiaridades – isso auxiliará no desenvolvimento de políticas públicas para nossos pets;

• Apoio a criação do Hospital Veterinário público do Estado do Acre;

EIXO 8 – POLÍTICAS PARA ADICTOS E PESSOAS COM PROBLEMAS TOXICOLÓGICOS;

VETORES

• Criação do programa “TODA VIDA IMPORTA” – uma parceria entre o gabinete, escolas, associações, igrejas, com objetivo de estabelecer estratégias para o tratamento de pessoas com problemas toxicológicos;

• Incentivo à criação de dois polos estaduais de tratamento e acolhimento para pessoas com problemas toxicológicos.

EIXO 9 – SERVIDORES PÚBLICOS; VETORES

• Apoiar a criação de uma unidade pública específica de atendimento de saúde para servidores públicos e dependentes – essa estrutura além de gerar empregos ajuda a desafogar nossas estruturas de saúde já existentes;

• Acompanhamento e luta pelo PCCR dos servidores do Judiciário; • Apoio incondicional a aprovação de PCCRs que reconheçam e valorizem nossos servidores públicos; • Apoio total do gabinete a projetos de leis que tragam novos benefícios para nossos servidores públicos, e manifestação antecipada de voto contrário a retirada ou, mutação perversa de qualquer direito de servidor público.

EIXO 10 – GASTRONOMIA E TURISMO;

VETORES

• Criação de Leis que reconheçam feiras tradicionais como a feirinha do café da manhã do Manoel Julião, o Mercado do Bosque, Novo Mercado Velho como destino indutor da gastronomia Acreana, tendo estado que estabelecer políticas de divulgação, fomento e canalização de público externo e interno para nossas principais representações da gastronomia acreana.

• Criação do calendário de eventos turísticos do Gabinete, festival de atividades Pacha Mama – que deverá ser realizado no mês de agosto em locais diversos, tais como, comunidade Rio Croa, Comunidades Rurais Marechal Taumaturgo, Comunidade Rural de Porto Alonso, Vila Japiim em Mâncio Lima, comunidade São Sebastião em Xapuri, Seringal Val Paraiso em Cruzeiro do Sul – esse circuito tem a finalidade de promover a identidade e a ancestralidade dos Povos, Mitos, Lendas e Religiosidade Acreana.

• PCP – Programa de capacitação de produtores que envolva Associações, Igrejas e comunidades rurais que aliem Turismo Rural a produção de produtos originários como salames, linguiças, queijos, compotas, legumes em conserva, embutidos, com objetivo de gerar renda e envolver comunidades com a produção e a geração de emprego.

• Projeto “CÂMBIO NO ALTO ACRE” aplicação, esclarecimento, apoio e trabalho efetivo junto a facilitação de registros de empresas financeiras do Acre, especialmente da região de Brasileia e Epitaciolândia, embasado na Lei 14286/2021 que disciplinou e flexibilizou o mercado do câmbio no Brasil – podemos promover empregos e circular riqueza com a diferenciação da moeda nas cidades fronteiriças com o Peru e a Bolívia, principalmente no que se refere ao turismo e ao cambio de moeda feito de forma legal para aquisição principalmente de alimentos pelos Bolivianos na Zona de Fronteira.