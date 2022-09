Na reta final, pesquisas apontam Eduardo Velloso entre favoritos para a Câmara

Uma curta campanha eleitoral, as responsabilidades do cargo de senador, o compromisso com a medicina e as atividades empresariais não impediram o crescimento do nome do candidato Dr. Eduardo Velloso nas pesquisas espontâneas. A cinco dias do pleito, ele segue no topo do ranking das intenções de voto.

O histórico do médico que sempre desenvolveu projetos sociais voltados à saude dos olhos, dirigidos às populações mais carentes, especialmente as das regiões de difícil acesso do estado, foi um dos elementos responsáveis pela aceitação de seu nome para o cargo.

Velloso percorreu desde o início da campanha todas as regionais do estado, onde já esteve diversas vezes atendendo a população por meio de programas itinerantes de saúde e projetos desenvolvidos para detecção de doenças oculares.

“Desenvolvi alguns projetos sociais na área da saúde, os quais sonho que um dia se tornem uma política pública permanente, como o Veja mais Brasil, o Projeto Coruja, o Projeto Olhar Digital para beneficiar a nossa população”, planeja Dr. Eduardo Velloso, que como oftalmologista fez mais de 112 mil consultas e 23 mil cirurgias.

Atuando como senador da República desde o início de junho foi relator da medida provisória que autoriza a compra de etanol direto dos produtores, fazendo com que o álcool obtivesse uma baixa dos preços.

Como complemento à medida, votou pela redução do ICMS para diminuir o preço dos combustíveis e também foi favorável ao aumento do Auxílio Brasil, que passou de 400 para 600 reais, e do Vale Gás.

Mandato voltado para a saúde

Velloso quer basear o mandaro em ações de fortalecimento do SUS, com valorização dos servidores,Revalida com 10% de pontuação para o Revalida do programa Mais médicos nos municípios que possibilitem a redução das demandas para tratamento fora de domicílio.

Outro projeto importante pretende incluir a oftalmologia entre as especialidades ofertadas pela Atenção Básica de Saúde, pois 34% da população brasileira jamais se consultou com um médico desta área.

Dr. Velloso continua sua campanha intensificando as visitas, expondo suas ações e apresentando suas propostas na capital e interior do estado.