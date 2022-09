Não compensa abastecer com etanol no Acre, diz levatamento; confira os preços

Após a mais recente redução no preço da gasolina comum nas refinarias, anunciada no dia 1º pela Petrobras, o combustível ficou 6,27% mais barato. Hoje, o preço médio do litro de gasolina é de R$ 5,39 nos postos brasileiros, com o etanol a R$ 4,55, segundo a empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log.

O etanol recuou 8,12% em relação a agosto, já a gasolina, está com redução acumulada de 22%, em relação à Janeiro.

Segundo a Ticket Log, os estados onde o preço do etanol está mais em conta são Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Já em relação à gasolina, o único estado com preço médio acima de R$ 6,00 é Roraima, com custo de R$ 6,24.

No Acre, o preço do etanol ainda não compensa, se compararmos com a média nacional. O valor médio do litro sai a R$ 4,750, com um custo de rodagem por km na faixa de R$ 0,559, estando acima da média do país. Já em relação aos estados da Região Norte, figura como o 2º mais acessível, perdendo apenas para o Amazonas. No Amazonas, o custo médio do litro do etanol está em R$ 4,538. No Pará, R$ 5,381; Rondônia, R$ 5,183; Roraima, R$ 5,640 e Tocantins, R$ 4,830

Já o preço médio da gasolina comum é de R$ 5,724, com cada km rodado custando R$ 0,498. Em relação à Região Norte, é a terceira gasolina mais cara, perdendo apenas para Roraima e em alguns poucos centavos para Tocantins.

O Amazonas tem preço médio da gasolina de $ 5,368, com cada Km rodado valendo R$ 0,467. No Pará, o preço médio do litro é R$ 5,672 e o custo por km rodado R$ 0,493. Em Rondônia temos R$ 5,550 com R$ 0,483 por km. Roraima tem R$ 6,240 com custo de R$ 0,543/km. Em Tocantins, R$ 5,797, com $ 0,504/km.

Os preços da pesquisa são relativos ao período de 1º a 15 de setembro de 2022; por falta de dados, não foi possível comparar os preços dos combustíveis no Amapá. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do estado do Acre foi procurado por esta redação para dar um parecer em relação à pesquisa, mas até o momento não obtivemos resposta.