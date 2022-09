Nazaré Araújo promete apoio para criação do núcleo da Ufac em Plácido de Castro

Em continuidade à Caravana da Esperança, a candidata ao Senado Nazaré Araújo esteve

em Plácido de Castro nesta sexta-feira, 9, para dialogar com a juventude sobre a proposta

de levar acesso à educação pública superior ao município.

“Eu sei que existe um desejo muito forte para que se traga um núcleo aberto da Ufac para

Plácido de Castro. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça, porque eu sei o papel

fundamental que a educação tem na melhoria de vida de uma população”, garantiu.

Nazaré participou ainda de uma reunião com lideranças locais, oportunidade na qual

agradeceu à militância pelo trabalho de união. “Todo o nosso respeito a vocês, pois estão

levando a nossa campanha onde não conseguimos chegar, por causa do tempo curto.

Abracem essa proposta porque queremos fazer muito pelo Acre”, disse.

Ao lado do candidato ao governo do Acre, Jorge Viana, seu vice Marcus Alexandre, Nazaré

participou de uma caminhada pelo comércio de Plácido de Castro explicando as propostas

e assumindo o compromisso de captar recursos e trazer melhorias para a cidade, caso

eleita. No Mercado Municipal José Valdino de Lima (Cazuza), os majoritários receberam o

carinho dos pequenos produtores.

“Eu tenho certeza que a gente está levando a presença da esperança e do trabalho, aonde

quer que a gente esteja. Estamos fazendo história também, porque visitamos Plácido de

Castro, esse nosso herói”, declarou Nazaré.