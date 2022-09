Nazaré da Roda Viva é um dos destaques das Eleições 2022 no Acre

Pela primeira vez na política, a candidata a deputada estadual pelo PSD, Nazaré da Roda Viva, faz campanha pé no chão com propostas voltadas para o setor do transporte, empresarial e geração de emprego e renda.

SOBRE ELA

Nascida em Rio Branco, Nazaré é casada com José Cunha e tem dois filhos, Edylene e Gustavo. Como empresária, atuou no ramo do Transporte Rodoviário de Cargas há 42 anos, sendo Diretora Administrativa da Roda Viva. Já foi funcionária pública por mais de 30 anos e colaborou com várias instituições.

INGRESSO NA POLÍTICA

“Aceitei o desafio de me candidatar, por entender que o setor dos Transportes de Cargas no Acre, precisa de representatividade na política e de ações comprometidas com o segmento na região”, disse Nazaré da Roda Viva, que saiu do seu escritório para encarar com garra os desafios de uma campanha acirrada.

PROPOSTAS

Nazaré da Roda Viva visitou muitas empresas, conversou com famílias e trabalhadores e conheceu a realidade de algumas cidades do Estado para embasar seu plano político, que ela promete cumprir a risca.

Se eleita, Nazaré quer lutar por uma Secretaria de Transportes para atender as demandas do setor e pensando na geração de emprego e renda, vai reivindicar a continuidade da implantação do Polo Logístico,

“A luta é grande e precisamos melhorar a vida das pessoas. As estradas, por exemplo, estão destruídas. Precisamos de melhorias definitivas”, enfatizou Nazaré.

Ficha limpa e conhecedora dos problemas do Acre, Nazaré da Roda Viva garante lutar pelos direitos da mulher no mercado de trabalho, apoiando o empreendedorismo feminino. Outro projeto que ela considera urgente é a criação da Casa do Idoso, para acolher de maneira digna a melhor idade.

“Estamos de olho em tudo, na educação, meio ambiente, segurança e saúde. Me sinto preparada para ocupar uma cadeira na ALEAC. Preciso de um voto de confiança”, finalizou Nazaré.