Nazaré da Roda Viva inaugura comitê e lança candidatura para deputada estadual

Nazaré da Roda Viva, candidata a deputada estadual pelo PSD, inaugurou no último sábado, 3, o comitê de campanha e o lançamento oficial do seu nome na disputa das Eleições 2022.

Pela primeira vez na política, Nazaré é CEO da Roda Viva Transportes e Logística, que já está há 42 anos no Estado do Acre e também em São Paulo, Goiás e Rondônia.

O evento contou com a presença dos candidatos a governo Sérgio Petecão e deputada federal Lene Petecão, do PSD. O comitê da Nazaré da Roda Viva fica na Gameleira, em frente à bandeira do Acre.