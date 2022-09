Recorde: Neymar marca pelo 10º jogo seguido; confira a sequência

Após a vitória do Paris Saint-German contra o Toulouse, na última quarta-feira (31/8), o atacante Neymar Jr. alcançou a marca de 10 jogos seguidos balançando as redes, algo inédito em sua carreira.

Nas últimas 10 partidas do brasileiro, Neymar marcou 14 gols (três pela Seleção Brasileira e 11 pelo PSG), além de ajudar os companheiros com seis assistências. A artilharia do jogador teve início no fim da última temporada, na 36ª rodada da Ligue 1.

A última boa sequência de Neymar aconteceu entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Nesse período, o atacante disputou oito partidas e balançou a rede nove vezes, isso somente pelo PSG.

Veja a sequência de Neymar: