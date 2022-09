Nicole Bahls faz confissões inusitadas sobre preferências durante o sexo

Nicole Bahls abriu o jogo sobre a intimidade, durante participação no OtaLab, apresentado por Otaviano Costa, no UOL. A modelo e apresentadora foi questionada sobre sexo e respondeu sobre uma declaração dada em que se definiu como ‘água de salsicha na cama’.

“Uma vez, numa entrevista, você se definiu como ‘água de salsicha na cama’”, disse o colunista Lucas Pasin. “E eu fiquei com isso na cabeça. Pode me explicar o que quer dizer?”, perguntou ele. “É não ser aquele ‘arranha-céu’ todo, entendeu? É ser mais tranquila. Ser ‘água-de-salsicha’ é ser mais moderada”, disparou a famosa.

Nicole Bahls, que coleciona títulos de musa do futebol, além dos programas como Pânico e A Fazenda, revelou que não se incomoda com os estereótipos que recebe. “Mas também nunca recebi muito esse tipo de cantada. As pessoas sempre dizem que eu sou legal, carinhosa. Gostosa, nem tanto. Por mais que pareça… mas não”, afirmou.

Misteriosa, Bahls provocou ao citar novamente sobre a vida entre quatro paredes. “Graças a Deus, não posso dizer que me chamam de gostosa por aí. Só entre quatro paredes mesmo”, pontuou.