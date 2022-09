Nilson Euclides convida população para a Parada do Orgulho LGBTQIAP+: ‘contra a violência e o preconceito’

Candidato ao governo pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o professor Nilson Euclides fez um convite especial à população de Rio Branco nas redes sociais: participar da 15ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+, que será realizada neste domingo, 25, a partir das 15h, após dois anos suspensa devido à pandemia. “Será uma festa colorida, muito bonita. Um ambiente de respeito, paz e fraternidade. Um bonito ato contra a violência e o preconceito”, classificou Euclides no chamamento ao público.

A atividade encerra a extensa programação da 15ª Semana Acreana da Diversidade, iniciada na terça-feira, 20, que este ano abordou o tema “Políticas Públicas pela Cidadania LGBT”. O evento é promovido pela Associação de Homossexuais do Acre (Ahac) e a concentração do público será realizada no Skate Park, um dos pontos mais movimentados da capital. De lá, haverá uma caminhada por toda a extensão do Parque da Maternidade até a Concha Acústica, próxima ao Terminal Urbano.

“É a grande Parada do Orgulho LGBTQIAP+ do Acre e convido todos a participarem dessa linda festa da diversidade, da democracia, da defesa dos direitos, contra a violência e o preconceito. Com muita alegria espero toda a população para estar nesse momento especial. Venha e traga sua família. Nós estaremos juntos na defesa da democracia e da diversidade. Será um momento de alegria, respeito e demonstração de apoio ao próximo”, destacou Euclides no convite.

Confira Vídeo:

O Programa de Governo do professor é um dos poucos no pleito deste ano que contempla a população LGBTQIAP+ em todas as áreas da gestão estadual. Entre as principais propostas do documento estão o combate aos preconceitos como a LGBTfobia, aplicação da Lei do Jovem Aprendiz para inserção de mulheres, negros e LGBTQIAP+ no mercado de trabalho, além da criação de habitações coletivas à juventude, principalmente para acolher jovens LGBTQIAP+ expulsos de casa.