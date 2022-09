Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a 300 milhões; veja números

O resultado do concurso 2524 da Mega-Sena, que tinha prêmio acumulado de R$ 201,9 milhões, foi divulgado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quarta-feira (28), em São Paulo. E ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai R$ 300 milhões no próximo concurso que será realizado no sábado (1º).