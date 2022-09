No Acre, organização da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ lança regras para o evento; confira

Com início da programação nesta terça-feira (20), a 15ª Semana Acreana da Diversidade que encerra no próximo domingo (25), com a tradicional Parada do Orgulho LGBTQIAP+ a partir das 14 horas.

O evento, apesar de uma grande festa, é também um ato político, segundo a Associação de Homossexuais do Acre (AHAC).

“As Parada do Orgulho LGBT, são a expressão de conscientização do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) para sensibilizar as pessoas sobre o direito de vivermos em fraternidade, alegria, amor e respeito às diferenças, buscando por cidadania e um Estado diverso, sem nenhum privilégio, mas com direitos e oportunidades iguais. Visando essencialmente esclarecer a respeito da necessidade de reivindicar ações efetivas do Estado, Municípios e da sociedade para o cumprimento, com a garantia dos direitos civis, políticos, sociais, difusos e coletivos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para todas as pessoas, incluindo jovens, negros, mulheres, idosos, deficientes, LGBTQIAP+ e indígenas”, destaca a nota.

O ambiente é compartilhado por famílias, crianças, pais, avós, cidadãos de diferentes credos, idades, raças e etnias e para garantir um evento respeitoso, alegre e que expresse as lutas e a liberdade reivindicadas pelo público, a organização divulgou algumas regras sobre o que é legal e o que não é na Parada do Orgulho LGBTQIAP+:

O que NÃO É LEGAL na Parada?

Atentado ao pudor (andar nu ou seminu): a manifestação é colorida e o adereço mais confortável é uma fantasia babadeira, afinal, criatividade é a moda do momento;

Atos obscenos prejudicam, principalmente, a participação das crianças. Sexo é melhor no reservado – e com segurança;

Brigas ou agressões estão fora de moda. O evento é festivo, cultural. Conte até 10 e faça de sua participação uma luta pela paz;

Levar bebida alcoólica em garrafas de vidro. Garrafas de cerveja e destilados podem servir de arma. Se cair e quebrar, machucarão outros participantes;

Drogas ilícitas não são legais para ninguém, não fazem bem à saúde e são alvos da Lei de proibição, sendo que o cidadão poderá responder criminalmente por exageros ou comercialização;

Bebida e Direção: Existem outros meios de transporte para ir e voltar do evento. Se beber, não dirija. Sua vida é mais importante!

O que É LEGAL na Parada?

Toda manifestação de paz;

Toda e qualquer manifestação de carinho;

O seu cartaz, sua faixa, seu abadá, sua fantasia, sua forma de reivindicar seus direitos;

A participação de seus familiares, pois ajuda na manifestação da luta no enfrentamento à discriminação;

O respeito aos outros participantes;

A sua participação, que vem ajudar com que possamos cobrar e reivindicar políticas afirmativas no enfrentamento à discriminação e a LGBTfobia.

QUANDO VAI SER A PARADA DO ORGULHO DO ACRE?

DOMINGO

25 de Setembro de 2022 (Domingo)

15h – Concentração – Praça do Skate (Parque da Maternidade).

19h – Encerramento – Concha Acústica Acreana, com Sandra Melo e Banda, DJ Fernanda Machado.

Realização: Associação de Homossexuais do Acre (AHAC).