No ano, inflação de alimentos sobe mais do que o dobro da inflação oficial

Café da manhã indigesto

O café da manhã é a refeição em que o brasileiro mais tem sentido a alta dos preços. O leite longa vida sobe 74,68% de janeiro a agosto, a manteiga, 21,07%, o pão francês, 16,64%, e o café moído, 14,67%. O queijo, por sua vez, dispara 19,2%, enquanto o presunto tem alta de 5,9%, e a mortadela, 6,92%.

No almoço e no jantar, há um certo refresco em alguns produtos importantes: o arroz tem alta de apenas 1,27% no acumulado do ano, enquanto o feijão preto cai 6,77%. Nas carnes, o aumento médio é de 2,01%. Já a farinha de mandioca dispara 15,62%, a batata inglesa sobe 16,81%, e a alface aumenta 22,97%. O ovo de galinha também sobe bastante: 13,9%.

Deflação concentrada

A deflação é concentrada em poucos itens, e isso fica claro no índice de difusão, que mede o percentual de produtos que ficaram mais caros. Esse índice voltou a acelerar em agosto, de 63% para 65%. Ou seja, de cada 100 produtos analisados pelo IBGE, 65 subiram de preço.

A campanha do presidente irá usar o dado geral do IPCA, que mostrou deflação por dois meses seguidos, para reforçar a narrativa de que a economia está indo bem neste ano de 2022. Mas, na boca do caixa, os eleitores de baixa renda continuam sofrendo para colocar comida na mesa. E é daí que se traduz a dificuldade de Bolsonaro conseguir virar a corrida eleitoral sobre Lula.