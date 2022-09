No Dia da Mulher Indígena, Petecão reafirma apoio à causa no Acre

O candidato a governador Sérgio Petecão (PSD) manifestou apoio à causa indígena nesta segunda-feira (5) ao parabenizar às mulheres de todas as etnias do Acre em razão da passagem do dia internacional da mulher indígena. Petecão se encontrou com o casal indígena Eliane e Francisco Piyãko onde conversaram sobre os desafios da população indígena do estado, especialmente, das mulheres.

“Eu estive na aldeia deles e vi o quanto é importante o trabalho da mulher indígena. No nosso governo vamos estar mais próximos, vamos ajudar a causa indígena e fortalecer o trabalho dessas mulheres”, declarou Petecão.

No encontro de Petecão com o casal da etnia Ashaninka, a líder indígena Eliane Piyãko também parabenizou as mulheres indígenas pela data, e destacou a importância de se ter um governo estadual que priorize políticas públicas de apoio às populações indígenas do estado.

“Estamos com nosso futuro governador Petecão abrindo uma frente para trabalharmos juntos pela mulher indígena, principalmente, as ribeirinhas e extrativistas, valorizando a produção, o artesanato, e fortalecendo elas como lideranças”, declarou Eliane.

O líder indígena Francisco Piyãko, que é candidato a deputado federal pelo PSD, também falou sobre o encontro e reafirmou o apoio à candidatura de Petecão. “Quero agradecer por esse encontro importante com o nosso futuro governador. Acredito que esse é o melhor projeto para o momento atual do Acre, estamos juntos e vamos à luta!” finalizou Piyãko.