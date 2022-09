No Dia Nacional do Rádio, conheça a história da Difusora Acreana, “A Voz das Selvas”

No ano em que o rádio completa o primeiro centenário no Brasil, um projeto de lei foi aprovado para instituir o dia 25 de setembro como o Dia Nacional do Rádio, em homenagem a Edgar Roquette-Pinto, conhecido como pai do rádio no Brasil. A proposta foi enviada pelo Ministério das Comunicações (MCom) no início de 2022 e passou por consulta pública, que recebeu contribuições favoráveis para tornar esta data oficialmente o Dia Nacional do Rádio e da Radiodifusão.

Ainda que 25 de setembro não seja oficialmente o Dia do Rádio no Brasil, a data já é comemorada há alguns anos. A proposta é para que as homenagens sejam oficiais e definitivas, diante da importância do primeiro veículo de comunicação de massa do país.

No Acre, alguns anos após a primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Difusora Acreana foi criada, em 25 de agosto de 1944. A rádio ficou conhecida como a “Voz das Selvas” e é a mais antiga do Estado e uma das mais antigas da Amazônia, segundo o diretor-geral Raimundo Fernandes.

A primeira sede da rádio foi no antigo Instituto Getúlio Vargas, onde houve a primeira transmissão, em caráter experimental. A Difusora só se mudou para a sede atual em 1945 e é considerada patrimônio histórico e cultural do Acre.

Desde 1984 na Rádio Difusora, Raimundo Fernandes afirma que ainda hoje a Difusora é a mais escutada do estado, e com a internet, a rádio se reinventou e também está disponível de forma online, com muitos ouvintes na web.

Fernandes, além de diretor-geral, é comentarista dos jogos de futebol do campeonato estadual, mas já foi produtor, apresentador e diretor em outra época, no governo Orleir Cameli. “Na rádio eu já fiz de tudo, hoje estou como diretor mas não deixei de fazer os comentários dos jogos do Campeonato Acreano”, explica.

O diretor contou ainda que além da popularidade da rádio na frequência da AM, em todos os municípios do Acre, ela é a mais acessada na internet. Os ouvintes podem acessar por meio do link http://difusora.ac.gov.br/. Além disso, Fernandes conta que tem correspondências de países como França, Japão e Austrália, de pessoas que escutam a Rádio Difusora Acreana pelas ondas tropicais e mandam cartas.

Atualmente, a programação da Rádio Difusora inicia às 4h, mas os programas mais conhecidos são o Jornal Difusora, das 6h às 7h, o programa Espaço do Povo, com Nilda Dantas, das 8h às 10h, além de outros como Lance Esportivo e Gente em Debate. “Nossa programação é voltada para o homem do campo, mas sem esquecer da cidade. Nós somos hoje, entre as mais de 5 mil emissoras AM do Brasil, a 110. Somos campeões na audiência pela internet”, conta Fernandes.