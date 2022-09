No interior do Acre, adolescente é apreendido com mais de um quilo e meio de drogas

Uma equipe da Polícia Militar que atua na cidade de Manoel Urbano efetuou neste sábado (17) mais uma apreensão de entorpecentes. Dessa vez, a ocorrência foi registrada no bairro da pista, envolvendo um menor de idade. Com ele, os policiais encontraram mais de um quilo e meio de drogas.

A PM teve acesso à informação de que o menor estaria vindo de Rio Branco com o carregamento para entregar no Bairro da Pista. Com base nisso, a operação foi montada e o adolescente foi abordado quando estava dentro de um táxi. Ao todo, foram apreendidos 520 gramas de maconha, 522 gramas de cocaína, 510 gramas de pedras de crack e 92 reais em espécie.

Aos policiais, o adolescente confessou que era a segunda vez que realizava o transporte, entretanto, disse que não faz parte de nenhuma organização criminosa.

Após receber voz de apreensão, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Manoel Urbano para os procedimentos de praxe.